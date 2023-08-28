Назван срок начала использования Украиной F-16
Резников допустил начало использования Киевом F-16 весной 2024 года
Фото: REUTERS / Piroschka van de Wouw
Известно, что обучать украинских летчиков управлению этими военными самолетами начнут уже этой осенью.
Обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резкинов в интервью газете Bild.
«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — заявил он.
При этом Резников добавил, что кроме обучения летчиков необходимо и подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. А это, по его данным, займет еще около полугода.
Прежде стало известно, что обучение украинских летчиков по управлению F-16 в США начнется в октябре текущего года. Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, уже в следующем месяце пилоты начнут для этого изучать английский язык.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Португалия поможет в подготовке летчиков ВСУ и инженерного состава к истребителям F-16.
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