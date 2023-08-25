Придется подождать: США раскрыли дату начала обучения пилотов ВСУ на F-16

Обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16 начнется в октябре 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время официального брифинга.

Отмечается, что в сентябре пилоты пройдут курс английского языка. После этого их допустят к самолетам. Обучать летчиков будут на авиабазе Моррис в Тусоне, которая находится в Аризоне. Соединенные Штаты подготовят техников и прочий обслуживающий персонал. Точное количество человек Райдер не назвал. Он также добавил, что процесс передачи истребителей будет довольно медленным.

«Вопрос передачи Киеву истребителей — это вопрос «месяцев, а не недель», — отметил Патрик Райдер.

Норвегия передаст Украине истребители F-16

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Португалия поможет в подготовке летчиков ВСУ и инженерного состава к истребителям F-16. Совсем скоро самолеты прибудут на Украину из разных стран.