Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября

Анкара не теряет надежду на возрождение зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может прибыть в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным уже в ближайшие дни. Об этом турецкие чиновники рассказали Bloomberg.

«По данным источников, он может отправиться в Россию 8 сентября», — приводит агентство слова собеседников.

Главной темой для обсуждения на предстоящих переговорах станет черноморская зерновая сделка, уточнили они. Анкара не теряет надежду на ее возобновление.

Турецкие чиновники считают, что Эрдогану важно прибыть в Россию до начала саммита G20, который запланирован на 9-10 сентября и пройдет в Дели.

В Кремле сегодня также подтвердили, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у российского президента на осень запланировано несколько международных поездок.

Москва приостановила свое участие в зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции.