Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Bloomberg: Эрдоган может 8 сентября посетить РФ и встретиться с Путиным

Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

Читайте нас в: Дзен Новости

Анкара не теряет надежду на возрождение зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может прибыть в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным уже в ближайшие дни. Об этом турецкие чиновники рассказали Bloomberg.

«По данным источников, он может отправиться в Россию 8 сентября», — приводит агентство слова собеседников.

Главной темой для обсуждения на предстоящих переговорах станет черноморская зерновая сделка, уточнили они. Анкара не теряет надежду на ее возобновление.

Турецкие чиновники считают, что Эрдогану важно прибыть в Россию до начала саммита G20, который запланирован на 9-10 сентября и пройдет в Дели.

В Кремле сегодня также подтвердили, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у российского президента на осень запланировано несколько международных поездок.

Москва приостановила свое участие в зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

16:38
На Ямале мужчина открыл огонь по приставам, которые хотели забрать его машину
16:35
Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября
16:34
Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»
16:32
Балицкий наградил журналистов «Известий» орденами «За заслуги перед Запорожской областью»
16:14
«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова отметит День знаний с чужим ребенком
16:05
Очевидцы сообщают о пожаре на территории ВДНХ

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Найдено новое предсказание Жириновского: говорил не просто так
Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России