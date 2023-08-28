На Ямале мужчина открыл огонь по приставам, которые хотели забрать его машину
На Ямале мужчина выстрелил в приставов, которые хотели забрать его машину
Фото: www.globallookpress.com / Armin Floreth
Конфисковать автомобиль сотрудники хотели за накопленные местным жителей долги.
В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина выстрелил в приставов, которые пришли к нему забрать автомобиль. Как сообщает источник 5-tv.ru, инцидент произошел сегодня, 28 августа, в поселке СУ-952, рядом с городом Ноябрьском.
По словам источника, 62-летний местный житель открыл огонь, когда судебные приставы-исполнители пришли к нему домой, чтобы конфисковать за долги личный автомобиль. Мужчина требования сотрудников не выполнил. Когда сотрудники подошли к дому, должник схватил охотничье ружье и выстрелил в воздух, а потом поджог свою машину и заперся в доме.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в перестрелке в отеле Бодрума погиб один человек.
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