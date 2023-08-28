На Ямале мужчина открыл огонь по приставам, которые хотели забрать его машину

Конфисковать автомобиль сотрудники хотели за накопленные местным жителей долги.

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина выстрелил в приставов, которые пришли к нему забрать автомобиль. Как сообщает источник 5-tv.ru, инцидент произошел сегодня, 28 августа, в поселке СУ-952, рядом с городом Ноябрьском.

По словам источника, 62-летний местный житель открыл огонь, когда судебные приставы-исполнители пришли к нему домой, чтобы конфисковать за долги личный автомобиль. Мужчина требования сотрудников не выполнил. Когда сотрудники подошли к дому, должник схватил охотничье ружье и выстрелил в воздух, а потом поджог свою машину и заперся в доме.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в перестрелке в отеле Бодрума погиб один человек.