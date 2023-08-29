Только по назначению: как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября
С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Целый ряд фармпрепаратов будут отпускать строго по рецепту.
С 1 сентября лекарства невозможно будет купить в аптеках без правильно оформленного рецепта. Назначение врача должно быть выписано на номерном бланке с обязательной датой выдачи и всеми необходимыми данными.
Эту информацию будут вносить в национальный сервис цифровой маркировки товаров «Честный знак». Купить в аптеке без назначения врача осенью не удастся, в частности, препараты, которые содержат наркотические, психотропные и ядовитые вещества.
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