«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Прямые рейсы из Петербурга в Дубай начнут летать 30 сентября

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Вылететь из северной столицы в Объединенные Арабские Эмираты можно будет уже этой осенью.

Авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот», планирует запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

Теперь улететь с холодного Финского залива на теплый Персидский можно будет без пересадок. Полеты начнутся уже 30 сентября этого года. Планируется, что лайнеры с вместимостью в 128 человек будут выполняться ежедневно из аэропорта Пулково в Международный аэропорт Аль-Мактум. Билеты доступны в продаже по тарифам «Эконом» и «Бизнес».

По информации авиакомпании, это связано с началом бархатного сезона в ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пулково назвали причину задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью.

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