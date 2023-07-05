В Пулково назвали причину задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью

Туристы не смогли отправиться на отдых в Турцию 4 июля. Почему все рейсы перенесли на сутки?

В Пулково объяснили, почему 4 июля был задержан вылет рейса из Санкт-Петербурга в Анталью. Как 5-tv.ru рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет Turkish Airlines 3677, который должен был доставить туристов в Турцию, прибыл в аэропорт слишком поздно.

О задержке рейса турагентства знали заранее — их уведомила сама авиакомпания. Также всем пассажирам, которые не смогли улететь вовремя, могут предоставить гостиницу, горячее питание и напитки. Для этого клиенту необходимо обратиться в службу поддержки.

Несколькими днями ранее стало известно, что транспортная прокуратура Северной столицы начала проверку законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Причиной стала задержка еще двух рейсов до Антальи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания.