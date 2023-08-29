В Омской области задержали агента СБУ, готовившего диверсии на объектах в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 31 0

Украинские кураторы ставили ему задачи по повреждению и уничтожению инфраструктуры.

В Омской области задержали агента СБУ, готовившего диверсии на объектах в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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ФСБ пресекла преступную деятельность агента СБУ в Омской области. Он готовил диверсии на объектах критической инфраструктуры на территории РФ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В службе безопасности информацию также подтвердили.

Задержанным оказался 21-летний разнорабочий. Он собирал данные о воинских частей в регионе. Известно, что действовал он под покровительством украинских кураторов. Задержанный дал показания и написал явку с повинной.

Сейчас злоумышленнику вменяется статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за государственную измену. Вместе с этим следствие квалифицировало его действия по двум другим статьям — о диверсии и участии в террористической организации.

Известно, что мужчина планировал диверсии на объектах критической инфраструктуры в Омской области. При его задержании также были задействованы сотрудники региональных органов МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что матроса Балтфлота обвинили в государственной измене.

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