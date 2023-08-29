Домашний фен чуть не убил девятилетнюю школьницу в Москве

Инцидент произошел вечером 27 августа.

В Москве девятилетнюю девочку ударил током фен. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая госпитализирована.

По словам источника, 27 августа девочка проводила обычные вечерние ритуалы: приняла душ перед сном и решила высушить волосы феном. Однако, только взяв прибор в руки, она получила мощный удар током.

Родители сразу вызвали скорую помощь. Позже ребенка с травмами доставили в больницу. Врачи обнаружили у нее электротравму и электроожог третьей степени.

По предварительным данным, удар током от фена произошел из-за оголенных проводов. Правоохранительные органы начали проверку.

В июле в Екатеринбурге 15-летний юноша погиб от удара током. По версии следствия, это произошло из-за неосмотрительности: мальчик полез за мячом на трансформаторную подстанцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы выжить после удара током высокого напряжения.