«Большая ошибка»: можно ли давать детям успокоительные

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Врач Казаринова: детям не нужно давать успокоительные из-за учебы

«Большая ошибка»: можно ли давать детям успокоительные

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Проблема становится особенно актуальной из-за возобновления учебного сезона.

В период подготовки к учебному году ребенок может испытывать сильный стресс и переживания — многие родители в таких ситуациях прибегают к медикаментозной помощи. Врач-педиатр Злата Казаринова рассказала изданию Газета.ру, есть ли в этом польза.

«Если мы говорим об „успокоительных“ препаратах растительного происхождения, то нужно отметить, что у таких препаратов нет доказанной эффективности и безопасности. Они могут влиять на организм только за счет эффекта плацебо. Но если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, — то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента. Поэтому в любом случае без осмотра врача и установки диагноза давать ребенку перед экзаменом успокоительные препараты не нужно», — объясняет специалист.

Вместо того, чтобы заниматься самолечением, Казаринова советует вместе с ребенком посетить детского психолога. Причем делать это лучше не накануне стрессового события, а заранее.

«Есть особо тревожные ученики, которые могут терять сон и аппетит за несколько месяцев до начала экзаменов. Не обращать на это внимание, считая естественным — большая ошибка», — отметила врач.

При возникновении хронических проблем у отпрыска и устойчивом изменении поведения следует обратиться к психологу как можно скорее, подытожила Казаринова.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта главная ошибка при подготовке детей к школе.

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