Украинские националисты атаковали с помощью беспилотников здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Атака была совершена примерно в 17:20 по московскому времени. Зафиксировано не менее пяти ударов. В результате там началось возгорание на втором этаже. В момент атаки в здании находились люди — там шла подготовка к новому учебному году.

«Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения были оперативно эвакуированы в подвальное помещение», — сказал представитель оперативных служб.

По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.