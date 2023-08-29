ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 79 0

По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские националисты атаковали с помощью беспилотников здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Атака была совершена примерно в 17:20 по московскому времени. Зафиксировано не менее пяти ударов. В результате там началось возгорание на втором этаже. В момент атаки в здании находились люди — там шла подготовка к новому учебному году.

«Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения были оперативно эвакуированы в подвальное помещение», — сказал представитель оперативных служб.

По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 авг
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью
29 авг
Минобороны: средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью еще один БПЛА
28 авг
Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью
28 авг
Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
28 авг
Минобороны: два украинских БПЛА сбили в небе над Брянской областью
28 авг
Стало известно о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России
27 авг
«Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
27 авг
Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
26 авг
Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле
26 авг
Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области
+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине
23:24
Определены победители конкурсов «Лидеры возрождения» в новых регионах
23:16
Татьяна Навка отреагировала на новость о нахождении Алины Горбачевой: «Облегчение на душе»
23:10
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов
23:04
В Минэнерго РФ опровергли влияние «зависших рупий» на курс рубля
22:57
Глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России