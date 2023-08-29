ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Украинские националисты атаковали с помощью беспилотников здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.
Атака была совершена примерно в 17:20 по московскому времени. Зафиксировано не менее пяти ударов. В результате там началось возгорание на втором этаже. В момент атаки в здании находились люди — там шла подготовка к новому учебному году.
«Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения были оперативно эвакуированы в подвальное помещение», — сказал представитель оперативных служб.
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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