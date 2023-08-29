Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Троицкое

Было зафиксировано два прилета.

Украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он указал, что было зафиксировано два прилета. Жилые дома и хозпостройки не повреждены, однако перебита линия электропередачи.

«Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области сообщили об обстреле Климовского района со стороны ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.