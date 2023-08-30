Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 52 0

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Очередная попытки Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника была пресечена около 02:30 часов ночи, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Рязанской областью.

Этой ночью, как сообщал 5-tv.ru, средства ПВО сбили вражеские беспилотники и в других регионах — Псковской, Калужской, Брянской и Орловской.

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