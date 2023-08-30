Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 732 0

О пресечении попытки Киева совершить атаку сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны.

Текущей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Орловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт.

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