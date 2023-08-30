Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью
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Попытка киевского режима совершить атаку была пресечена в районе двух часов ночи.
Фото: © РИА Новости
Над территорией Калужской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, очередная попытка атаки Киева была пресечена около двух часов ночи по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около полуночи средствами ПВО над территорией Брянской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Орловской области.
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