Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью

Над территорией Калужской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, очередная попытка атаки Киева была пресечена около двух часов ночи по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около полуночи средствами ПВО над территорией Брянской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Орловской области.