ВСУ менее чем за час выпустили 25 снарядов по Донецку
Они использовали в том числе кассетные боеприпасы.
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Украинские боевики выпустили этим утром по Донецку 25 снарядов за 40 минут. Они использовали в том числе кассетные боеприпасы.
В зоне обстрела — мирные объекты: район вокзала и школы, поврежден торговый центр, многоэтажки. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин одним из первых оказался на месте взрывов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ.
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