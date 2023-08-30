ВСУ менее чем за час выпустили 25 снарядов по Донецку

Украинские боевики выпустили этим утром по Донецку 25 снарядов за 40 минут. Они использовали в том числе кассетные боеприпасы.

В зоне обстрела — мирные объекты: район вокзала и школы, поврежден торговый центр, многоэтажки. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин одним из первых оказался на месте взрывов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ.