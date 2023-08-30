Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ

От пораженных целей начал валить густой дым.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
Российские десантники уничтожили орудия ВСУ в зоне спецоперации с помощью дронов «Ланцет». Эффектные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На видеозаписи можно заметить, что сразу после поражения техника украинских войск начинается гореть. От орудий начинает валить густой дым.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Также с помощью дронов «Ланцет» была поражена гаубица М777 американского производства.
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