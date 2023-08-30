Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 653 0

От пораженных целей начал валить густой дым.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские десантники уничтожили орудия ВСУ в зоне спецоперации с помощью дронов «Ланцет». Эффектные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видеозаписи можно заметить, что сразу после поражения техника украинских войск начинается гореть. От орудий начинает валить густой дым.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Аксенов сообщил о поступлении БПЛА «Сарыч-2» в войска после испытаний

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Также с помощью дронов «Ланцет» была поражена гаубица М777 американского производства.

Тема:
Спецоперация
30 авг
Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия
30 авг
Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
30 авг
Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена
30 авг
Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении
30 авг
В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
30 авг
«Был ошарашен»: гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс
29 авг
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов
29 авг
Глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ
29 авг
Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США
29 авг
ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия
6:57
Раньше всех в мире: в России начали принимать предзаказы на новый iPhone
6:45
Полицейский дрон начал следить с воздуха за «трассой смерти» из Тюмени в ХМАО
6:33
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа
6:21
Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ
6:12
Неприятные следы отпуска: какие проблемы с кожей могут возникнуть после отдыха

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России