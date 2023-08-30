Житель Уфы разоблачил целый криминальный бизнес, расследовав угон своей машины

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На след мужчине удалось выйти спустя год.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev.; 5-tv.ru

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Владелец угнанной иномарки из Уфы провел собственное расследование, чтобы найти машину. Он отсмотрел десятки часов записей камер наблюдения, изучил сайты авторынков и разборок. И смог выйти на след.

Теперь он вместе с полицейскими пытается разоблачить коммерсантов, которые ведут криминальный бизнес. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке.

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Житель Уфы разоблачил целый криминальный бизнес, расследовав угон своей машины

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