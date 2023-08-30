Житель Уфы разоблачил целый криминальный бизнес, расследовав угон своей машины

Владелец угнанной иномарки из Уфы провел собственное расследование, чтобы найти машину. Он отсмотрел десятки часов записей камер наблюдения, изучил сайты авторынков и разборок. И смог выйти на след.

Теперь он вместе с полицейскими пытается разоблачить коммерсантов, которые ведут криминальный бизнес. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке.