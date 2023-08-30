В РФ продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке

Эфирная новость 76 0

Пока что это обязанность покупателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России могут изменить правила регистрации автомобилей. Как выяснили «Известия», общественники предлагают, чтобы при продаже машины бывшие владельцы сообщали об этом в ГИБДД.

Сейчас это обязанность покупателей, которые должны поставить транспортное средство на учет. Но некоторые этого не делают. Например, перекупщики. Они не оформляют на себя авто, чтобы не платить налоги. Более того, если не регистрировать машину, все штрафы будут приходить бывшему владельцу.

Чтобы этого не происходило, продавцам и предлагают сообщать в ГИБДД о сделке.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:26
Как научиться не опаздывать и все делать вовремя? ТОП лучших советов
8:12
Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку
8:09
В России объявлен конкурс студенческих работ в память о военкоре Журавлеве
8:04
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
7:56
Бузову ударили ногой в «пятую точку» во время отдыха в Турции
7:43
В РФ продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Встреча Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми закончилась истерикой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России