Меры безопасности усилили у школ в преддверии Дня знаний

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Проверками занимались Роспотребнадзор и Росгвардия.

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

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Перед 1 сентября все российские школы проверили Роспотребнадзор, а также Росгвардия. Именно это ведомство контролирует работу частных охранников и оборот оружия. Об итогах инспекций рассказали в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Проведено более 220 тысяч проверочных мероприятий в отношении владельцев оружия, которые непосредственно проживают рядом с учебными заведениями. <…> Будет задействовано необходимое количество личного состава, кроме того, патрули ведомственной охраны традиционно будут приближены к местам проведения меропрятий», — отметил официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин.

Ранее 5-tv.ru писал, что рекордное число первоклассников ожидается в этом году в российских школах — около 120 тысяч. Первый день осени выпадает в этом году на конец недели.

Но большинство школ не будут сдвигать начало обучения на понедельник. Торжественные линейки пройдут с поднятием флага и исполнением гимна России, а затем последует классный час.

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