Скромно и без излишеств: как выглядел гроб Панфилова на похоронах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 034 0

Гроб с телом Глеба Панфилова вынесли после отпевания и отправили на кладбище

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Прощание с режиссером должно было состояться в московском Доме кино, однако после было решено устроить панихиду прямо на Новодевичьем кладбище.

Гроб с телом покойного режиссера Глеба Панфилова вынесли под молитвы после отпевания. Кадры с Новодевичьего кладбища, где состоялась панихида предоставил источник 5-tv.ru.

В последний путь вдовца народной артистки СССР Инны Чуриковой проводили молитвами. Проститься с ним пришли родные и близкие, почитатели его творчества и легендарных картин. Следом за гробом вышел единственный сын одной из самых крепких пар отечественного кинематографа — Иван Панфилов.

Похоронен будет режиссер рядом со своей супругой. Инна Чурикова скончалась несколько месяцев назад, в январе. Панфилов тяжело переживал утрату возлюбленной, с которой прожил более полувека. 26 августа его не стало. Мужчине было 89 лет.

После себя режиссер оставил десятки театральных постановок и кинолент. В том числе, он ставил спектакли на сцене «Ленкома», где работала и его муза и жена.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью.

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