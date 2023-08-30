Житель Подмосковья пошел за грибами, а нашел двухгодовалый скелет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 50 0

Грибник обнаружил человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Житель Подмосковья пошел за грибами, а нашел двухгодовалый скелет

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

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Находку уже изучают сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина искал грибы в подмосковном лесу, но вместо этого обнаружил скелетированый труп человека. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Так, пенсионер отправился за грибами 20 августа в лес в Дмитровском районе. И там недалеко от деревни Дядьково 65-летний мужчина нашел скелет человека.

О такой жуткой находке он незамедлительно сообщил полицейским. Сотрудники правоохранительных органов среагировали и оперативно прибыли на место.

По предварительным данным, этот человек умер более двух лет назад. После нахождения останков силовики начали доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московской квартире нашли сидящий на кухне скелет человека. Жители многоэтажного жилого дома обнаружили тело соседа в ужасном состоянии.

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