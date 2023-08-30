Житель Подмосковья пошел за грибами, а нашел двухгодовалый скелет
Грибник обнаружил человеческий скелет в лесу в Подмосковье
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer
Находку уже изучают сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина искал грибы в подмосковном лесу, но вместо этого обнаружил скелетированый труп человека. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Так, пенсионер отправился за грибами 20 августа в лес в Дмитровском районе. И там недалеко от деревни Дядьково 65-летний мужчина нашел скелет человека.
О такой жуткой находке он незамедлительно сообщил полицейским. Сотрудники правоохранительных органов среагировали и оперативно прибыли на место.
По предварительным данным, этот человек умер более двух лет назад. После нахождения останков силовики начали доследственную проверку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московской квартире нашли сидящий на кухне скелет человека. Жители многоэтажного жилого дома обнаружили тело соседа в ужасном состоянии.
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