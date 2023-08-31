Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы

В одной из частных клиник Москвы во время операции по прерыванию беременности 37-летней пациентке проткнули матку. В результате травмы женщина потеряла три литра крови. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По словам собеседника, в этот момент рядом с женщиной не было ни анестезиолога, ни реаниматолога. В состоянии тяжелого геморрагического шока пострадавшая была доставлена в реанимацию одной из столичных больниц. Она находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой.