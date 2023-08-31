Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы
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Пострадавшая потеряла три литра крови. Но что случилось?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В одной из частных клиник Москвы во время операции по прерыванию беременности 37-летней пациентке проткнули матку. В результате травмы женщина потеряла три литра крови. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
По словам собеседника, в этот момент рядом с женщиной не было ни анестезиолога, ни реаниматолога. В состоянии тяжелого геморрагического шока пострадавшая была доставлена в реанимацию одной из столичных больниц. Она находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой.
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