Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 622 0

Пострадавшая потеряла три литра крови. Но что случилось?

Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В одной из частных клиник Москвы во время операции по прерыванию беременности 37-летней пациентке проткнули матку. В результате травмы женщина потеряла три литра крови. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По словам собеседника, в этот момент рядом с женщиной не было ни анестезиолога, ни реаниматолога. В состоянии тяжелого геморрагического шока пострадавшая была доставлена в реанимацию одной из столичных больниц. Она находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой.

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Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы

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