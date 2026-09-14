Москва превратится в Сайлент Хилл: город накроет густой туман сегодня ночью

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 33 0

МЧС предупредило о о том, что 15 сентября видимость в столице будет составлять не более 200 метров.

МЧС предупредило о густом тумане в Москве и области 15 сентя

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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МЧС предупредило о густом тумане в Москве и области 15 сентября

Ночью и утром 15 сентября в Москве ожидается густой туман, из-за которого видимость на улицах и дорогах столицы местами снизится до 200 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели уточнили, что в отдельных районах города видимость будет составлять от 200 до 700 метров. В связи с погодными условиями пешеходам рекомендовали использовать одежду со светоотражающими элементами и быть внимательнее при переходе дорог.

Водителям МЧС посоветовало снизить скорость, особенно возле школ и детских садов, а также увеличить дистанцию до автомобилей впереди.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье с 14 по 20 сентября сохранится переменчивая погода. При этом резких похолоданий, потеплений и заморозков не ожидается.

Днем 15 сентября температура воздуха в столице составит +17…+19 градусов, а в Московской области — от +15 до +20 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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