Как рукой подать: москвичи наблюдают над городом «голубую Луну»

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 829 0

Максимальное сближение Луны с Землей попало на видео в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Естественный спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние.

В ночь на 31 августа жители Земли могут наблюдать уникальное астрологическое явление под названием Суперлуние. Эксклюзивные появились в распоряжении 5-tv.ru.

Суперлунием называют момент максимального сближения полной Луны с Землей. По словам ученых, из-за этого естественный спутник нашей планеты кажется на 14% больше и на 30% ярче в сравнении с самой отдаленной позицией. Отмечается, что он приблизится на расстояние в 357 тысяч километров. Обычно Луна находится несколько дальше, на отметке в 384 тысячи километров.

В полную фазу Луна вступит около 4:37 утра по московскому времени. По словам ученых, наблюдатели смогут увидеть кратеры и лунные моря невооруженным глазом.

Если пропустите Суперлуние, отчаиваться не стоит. Следующее сближение небесных тел ожидается 28–29 сентября.

Совпадет с суперлунием: когда россияне смогут увидеть «голубую Луну»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области на камеру домофона попал момент падения метеора. Пролетевшее над домами небесное тело оставило шлейф из густого дыма.

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