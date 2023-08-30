Как рукой подать: москвичи наблюдают над городом «голубую Луну»

Максимальное сближение Луны с Землей попало на видео в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Естественный спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние.
В ночь на 31 августа жители Земли могут наблюдать уникальное астрологическое явление под названием Суперлуние. Эксклюзивные появились в распоряжении 5-tv.ru.
Суперлунием называют момент максимального сближения полной Луны с Землей. По словам ученых, из-за этого естественный спутник нашей планеты кажется на 14% больше и на 30% ярче в сравнении с самой отдаленной позицией. Отмечается, что он приблизится на расстояние в 357 тысяч километров. Обычно Луна находится несколько дальше, на отметке в 384 тысячи километров.
В полную фазу Луна вступит около 4:37 утра по московскому времени. По словам ученых, наблюдатели смогут увидеть кратеры и лунные моря невооруженным глазом.
Если пропустите Суперлуние, отчаиваться не стоит. Следующее сближение небесных тел ожидается 28–29 сентября.
Совпадет с суперлунием: когда россияне смогут увидеть «голубую Луну»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области на камеру домофона попал момент падения метеора. Пролетевшее над домами небесное тело оставило шлейф из густого дыма.
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