Как считают специалисты, небесное тело сгорело в атмосфере, не долетев до земли.

Камера домофона в одном из жилых домов Ангарска засняла падение метеора. Видео публикует издание РИА Новости.

На видео огненное небесное тело пролетает над домами, оставляя после себя шлейф из густого дыма. Скорее всего, он пролетел в 200 километрах от города.

«Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере», — прокомментировал изданию директор астрономической лаборатории ИГУ Сергея Язева.

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