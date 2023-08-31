В небе над Брянском сбиты три беспилотника самолетного типа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

По данным Минобороны, воздушная атака была пресечена около 10:00.

В небе над Брянском сбиты три беспилотника самолетного типа

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

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Силами Росгвардии удалось пресечь попытку атаковать Брянскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что военные с помощью антидронового ружья и специального карабина ликвидировали три БПЛА самолетного типа в небе над городом. В результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений зафиксировано тоже не было.

В Минобороны РФ также прокомментировали инцидент. По данным оборонного ведомства, попытка атаковать регион была пресечена в районе 10:00 по московскому времени. На место были направлены сотрудники оперативных и экстренных служб.

Накануне, 30 августа, киевский режим несколько раз предпринимал попытки атаковать регион. Ликвидировано было, по меньшей мере, пять вражеских дронов. При падении одного из них было повреждено административное здание в Советском районе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов, готовивших теракты под Брянском.

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