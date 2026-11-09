Уничтожены пункты управления FPV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны оперативно перейти из дежурного режима в боевой.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российская авиация уничтожила пункты управления FPV-дронами ВСУ
Российские военнослужащие выявили и уничтожили более пяти пунктов управления FPV-дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. По целям нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позиции противника обнаружил расчет разведывательного беспилотника «КВО» подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр».
Во время воздушной разведки операторы заметили в лесном массиве замаскированные пункты, откуда осуществлялось управление FPV-дронами. После анализа полученных данных военнослужащие установили точные координаты целей и передали их для нанесения удара.
Специалисты беспилотных систем в режиме реального времени продолжали сопровождать обнаруженные объекты и фиксировали результаты применения ФАБ-500. В результате удара пункты управления беспилотниками были уничтожены.
В ведомстве отметили, что работа операторов БПЛА позволяет поражать цели в тылу и глубине обороны противника, создавая условия для продвижения российских штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 нояб
- Саперы расчистили дороги к Алешкам от мин. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 нояб
- Штурмовики «Центра» отработали действия в условиях боя. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 нояб
- Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 нояб
- «Панцирь-С» сбил вражеский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 нояб
- «Ураган» уничтожил опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- Боевая работа «Торнадо-С» в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- «Совенок» помог расчетам огневых групп сбить дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 нояб
- Выбитые стекла и сгоревшие машины: ужасные последствия удара ВСУ по Донецку
- 4 нояб
- Снайперы ВС РФ прикрывают артиллерию от дронов. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 нояб
- Экипаж Су-34 ударил по пункту управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
88%
Нашли ошибку?