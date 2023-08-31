Краснодарский губернатор рассказал о ситуации с лесным пожаром в Геленджике

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 7 0

Кондратьев: пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью ликвидирован

Краснодарский губернатор рассказал о ситуации с лесным пожаром в Геленджике

Фото: Соколов Роман / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава региона сообщил, что в борьбе с огнем принимали участие как пожарные, так и добровольцы.

В Краснодарском крае полностью ликвидирован лесной пожар, который бушевал в регионе еще накануне. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, лесной пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью ликвидирован и поблагодарил пожарных. Спасателей и добровольцев.

«Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», — отметил губернатор.

Кондратьев напомнил, как важно соблюдать технику противопожарной безопасности, особенно на природе.

Стоит отметить, что для борьбы с лесным пожаров в Геленджике привлекались, в том числе, несколько вертолетов и уже два самолета-амбифии. Площадь возгорания насчитывала около 120 гектаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в полиции задержали предполагаемого виновника лесного пожара в Краснодарском крае.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
95.93
0.22 104.45
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
«Признаки усталости»: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Запорожской области
12:01
Краснодарский губернатор рассказал о ситуации с лесным пожаром в Геленджике
11:54
«Детские травмы»: почему Дмитриенко боится кредитов как огня
11:52
Глава МИД ФРГ Бербок: Лачинский коридор нужно освободить для гуманитарной помощи
11:46
В поисках черной кошки в темной комнате: почему Си Цзиньпин может пропустить саммит G20
11:27
«Много достойных мужчин»: Мастеркова раскрыла подробности личной жизни

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Певица Юлианна Караулова сталкивалась с преследованием: «Это страшно»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России