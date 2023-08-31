Что случилось? Звезду «Папиных дочек» Мельникову «застукали» в гипсе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 70 0

Актриса Мельникова показала фото в гипсе со съемочной площадки

Что случилось? Звезду «Папиных дочек» Мельникову «застукали» в гипсе

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Недоброжелатели были уверены, что ее отстранили от съемок в ситкоме.

Актриса Дарья Мельникова опубликовала в сети фото с ногой в гипсе со съемочной площадки очередного сезона сериала «Папины Дочки». Об этом сообщает издание utro.ru.

В результате выяснилось, что гипс был не настоящим, а бутафорским. Сделан он был специально для съемок в ситкоме.

По сюжету героиня Мельниковой попала в очередную передрягу и сломала ногу. Судя по всему, недоброжелатели ошиблись, считая, что звезду исключили из проекта.

«Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период», — рассказала о своей новой роли знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова высказалась о вреде популярности.

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