В Москве ожидаются серьезные пробки в преддверии Дня знаний

Где заторы будут наиболее масштабными?

Перед новым учебным годом в Москве ожидаются пробки на дорогах до семи баллов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ЦОДД.

«Ежедневно по городу передвигаются 2,78 миллиона машин. К середине сентября их число вырастет на 3-7%, или 80–200 тысяч авто. Средняя загруженность улиц составит шесть–семь баллов. Из-за начала учебного года сегодня, 31 августа, заторы на дорогах могут достигнуть семи баллов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что чаще всего пробки могут возникать у больших торговых центров и около цветочных рынков. Ожидается, что на Щелковском и Ленинградском шоссе будут серьезные заторы, как и на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Ленинском проспектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вести себя в пробке.