Культура вождения: как вести себя в пробке

Главное, сохранять спокойствие и запастись терпением. Следует быть вежливыми с другими водителями и не провоцировать конфликт. А как не спровоцировать ДТП? Есть несколько правил.

Движение по перегруженным дорогам требует максимальной концентрации и быстрой реакции. Нужно одновременно следить за другими машинами, держать дистанцию, быть готовым оперативно тронуться, затормозить, при необходимости — поменять передачу.

Неправильная езда на загруженной дороге на механике может значительно снизить срок службы автомобиля. Сильнее всего в таком случае страдает трансмиссия. Чтобы избежать этого, не следует постоянно держать выжатой педаль сцепления.

К ДТП и потере времени могут привести:

Неправильный выбор полосы движения;

Постоянные перестроения из одного ряда в другой, попытки маневрировать между потоками;

Попытки объехать пробку по обочине, тротуарам или велосипедным дорожкам — это запрещено ПДД ;

; Движение задним ходом также запрещено на автомагистралях;

Чтобы избежать ДТП, необходимо сохранять дистанцию с другими автомобилями. Перед капотом должно быть в запасе не менее 1,5 — 2 метров.

Соблюдайте культуру вождения по отношению к остальным водителям. Не стоит подавать звуковой сигнал без необходимости. Не подрезайте другие машины и совершайте маневры, только убедившись, что вас пропускают добровольно. Если планируете съезжать с перегруженной дороги, заранее переместитесь в крайний ряд.

Кроме того, важно следить за состоянием транспортного средства. В первую очередь — за температурой охлаждающей жидкости, особенно в жару.

Также не стоить забывать про собственное ментальное здоровье. Постарайтесь сохранять спокойствие и запастись терпением. Будьте вежливы — агрессивная жестикуляция и ругань приведут только к конфликту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать хороший полироль для салона машины.