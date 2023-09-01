Учитель из Тюменской области пойдет по суд за домогательства к ученикам

Бывший учитель физкультуры в школе села Велижаны в Тюменской области Евгений О., подозревается в совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица. Родители школьников этого образовательного учреждения ранее обвинили педагога в домогательствах к детям — в истории будет разбираться суд. Об этом рассказал источник издания URA.RU.

«Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили эту информацию. У них действительно ожидается слушание уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ в эту дату. Статья подозреваемого также совпадает. Единственное, в суде не назвали имен и фамилий.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист начал приставать к школьнице в салоне на глазах у ее сестры.