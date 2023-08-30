Трогал ее: таксист начал приставать к школьнице в салоне на глазах у ее сестры

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 32 0

Таксист в Подмосковье начал приставать к школьнице в салоне

Трогал ее: таксист начал приставать к школьнице в салоне на глазах у ее сестры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Две девочки, возвращавшиеся на такси от бабушки домой в подмосковную Балашиху, стали жертвами домогательств со стороны водителя. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Так, он начал приставать к 15-летней девочке прямо в машине на глазах ее восьмилетней сестры. Мужчина, как отмечается, трогал школьницу и пытался ее поцеловать.

В полицию обратилась их бабушка, благодаря чему злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний мужчина, которого правоохранители поместили в СИЗО на время следствия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru писал, что педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара.

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Трогал ее: таксист начал приставать к школьнице в салоне на глазах у ее сестры

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