«Сглазили»: Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Бородиной потребовалась капельница во время поездки в Петербург

«Сглазили»: Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая оказалась под капельницей.

Телеведущая Ксения Бородина находится в Санкт-Петербурге, но получать эстетическое наслаждение от красот Северной столицы ей мешают проблемы со здоровьем.

Звезда опубликовала в Telegram-канале фото, на котором она лежит под капельницей. Снимок знаменитость подписала следующим образом: «Доброе питерское утро».

В кадре видно только руку ведущей. При этом в посте она признается, что не понимает, как такое могло произойти.

«Вот и как это назвать? Сглазили», — возмущается Бородина.

Звезда отмечает, что «никаких сосисок» она не покупала, а уехала на ночную экскурсию. Блогер ужасается, что через несколько часов ей нужно ехать на вокзал, чтобы успеть на поезд в Москву, а еще суметь подготовить детей ко Дню знаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склонная к полноте Бородина показала свою фигуру.

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