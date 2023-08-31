«Сглазили»: Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая оказалась под капельницей.

Телеведущая Ксения Бородина находится в Санкт-Петербурге, но получать эстетическое наслаждение от красот Северной столицы ей мешают проблемы со здоровьем.

Звезда опубликовала в Telegram-канале фото, на котором она лежит под капельницей. Снимок знаменитость подписала следующим образом: «Доброе питерское утро».

В кадре видно только руку ведущей. При этом в посте она признается, что не понимает, как такое могло произойти.

«Вот и как это назвать? Сглазили», — возмущается Бородина.

Звезда отмечает, что «никаких сосисок» она не покупала, а уехала на ночную экскурсию. Блогер ужасается, что через несколько часов ей нужно ехать на вокзал, чтобы успеть на поезд в Москву, а еще суметь подготовить детей ко Дню знаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склонная к полноте Бородина показала свою фигуру.