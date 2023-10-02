«Мы были не готовы фильтровать»: Юта назвала жизнь в СССР оранжерейными условиями

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 995 0

Юта назвала жизнь в Советском Союзе оранжерейными условиями

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка РФ не разделяет западных ценностей.

Юта назвала жизнь в Советском Союзе оранжерейными условиями. Философскими рассуждениями о добре и зле заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Как отметила певица, у каждого человека есть свое внутреннее мерило, по которому он понимает, что есть добро, а что есть зло. Однако белое от черного можно отличить лишь на контрасте.

«Мы жили во времена Советского Союза, и у нас работала цензура. Работала она мощно, великолепно. И в общем-то все, что нас окружало, было на очень высоком художественном уровне. Дерьма-то мы не знали. И по сути своей мы выросли в своего рода оранжерейных условиях. И когда на нас хлынуло в 90-е все то, что на нас хлынуло, мы были абсолютно не готовы фильтровать», — считает Юта.

Заслуженная артистка РФ не разделяет западных ценностей, считая, что они идут в противовес со всем тем, что свойственно русскому человеку.

«Сейчас все, что красиво, в западном мире тщательно уничтожается, потому что постыдно быть красивым. Будь естественным», — привела пример певица.

Ранее 5-tv.ru писал, кем хотела быть Юта в детстве.

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