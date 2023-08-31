Пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Незадачливому шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке

Фото: www.globallookpress.com / fotototo

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В аэропорту Астаны задержан пассажир, пошутивший о бомбе в своем багаже из-за симпатии к девушке. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Пассажир, летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана — Алматы, при регистрации сообщил, что у него есть бомба. В аэропорту была объявлена тревога и сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект», — говорится в сообщении.

Однако взрывное устройство в итоге найдено не было. Шутника сняли с рейса и передали сотрудникам полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

За такую выходку ему грозит пять лет лишения свободы или штраф в размере 14,5 миллиона тенге (около трех миллионов рублей). Свой поступок он объяснил тем, что ему «понравилась девушка и он хотел пошутить над ней».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный дебошир угрожал взрывом самолета в Красноярске.

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