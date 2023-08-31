Момент похищения мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти попал на видео

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Зачем леди могла пойти на преступление?

Фото, видео: Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd

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Прихожанка, которая похитила мощи святого Николая из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области, попала на видео. На кадрах видно, как правонарушительница вошла в храм, завернула останки святого в светлую ткань и покинула храм вместе с мощами Николая Чудотворца. Видеоматериалом поделилось МВД в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции быстро обнаружили место проживания нечестивой прихожанки и выдвинулись к ней в квартиру. Ее дом оказался в Санкт-Петербурге. Там же нашли мощи и саму похитительницу. Женщину задержали, ей оказалась 69-летняя пенсионерка. А останки святого совсем скоро будут доставлены обратно в храм.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что прихожанка пришла помолиться и украла из храма частицы мощей святого Николая. Правонарушительница находился в храме. Мощи святого были там же.

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