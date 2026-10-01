«Отбирает пищу у блогеров»: Уколова ответила на негодование Иды Галич

Анастасия Уколова поделилась мнением о коротких вертикальных видео

Актриса Анастасия Уколова рассказала о реакции Иды Галич на ее публикации в социальных сетях. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

По словам артистки, телеведущая оставила необычный комментарий под ее рилсом, после чего обе решили пошутить на эту тему.

«Сегодня Ида Галич прокомментировала мой рилс. Она написала: „Актриса снимает рилсы, она отбирает пищу у блогеров“. И мы с ней хохочем», — рассказала Уколова.

Актриса подчеркнула, что не видит противоречия между актерской профессией и созданием коротких видео. По ее словам, каждый сам решает, какой формат ему интересен и чем он хочет заниматься.

«Конечно, никто ни у кого ничего не отбирает. Если тебе нравится снимать рилсы — пожалуйста», — отметила девушка.

При этом артистка считает, что не стоит отказываться от возможности сниматься в кино, если человек чувствует в себе способности к актерской профессии и получает соответствующие предложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич сыграла главную роль в телесериале. Это вызвало спорную реакцию в сети — многие осудили блогера за отсутствие актерского образования.

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