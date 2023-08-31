Гимнастка сорвалась с перекладины под куполом цирка в Барнауле — жесткие кадры (18+)

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 1 325 0

В Барнауле 23-летняя гимнастка местного цирка сорвалась с перекладины

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; ВКонтакте / Арсений Остертаг; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

От удара об арену девушка потеряла сознание.

В Барнауле 23-летняя гимнастка местного цирка сорвалась с перекладины и упала с высоты нескольких метров. Как стало известно 5-tv.ru, из-за падения девушка получила серьезные травмы.

Пролетев несколько метров, девушка ударилась о твердую поверхность арены цирка и потеряла сознание. Артисты прервали выступление и тут же вызвали скорую. Позже, как сообщается, она пришла в себя.

Сейчас гимнастка госпитализирована. По предварительной информации, она получила перелом лучевой кости справа и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гимнастки академии «Небесная грация» блестяще выступили на соревнованиях в Минске. Спортсменки забрали почти все золото Игр СНГ, на втором месте по количествую наград оказалась белорусская команда. Теперь они готовятся к турниру «Небесная грация» в Шанхае.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
«Новомодная причуда»: с Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров
18:03
Французские школы закроют двери для учеников в мусульманской одежде
18:01
Лавров: саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время
17:58
Пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке
17:51
Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16
17:41
«Провожания не любим»: «копия Асмус» отказалась обнимать Харламова

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России