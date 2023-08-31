От удара об арену девушка потеряла сознание.

В Барнауле 23-летняя гимнастка местного цирка сорвалась с перекладины и упала с высоты нескольких метров. Как стало известно 5-tv.ru, из-за падения девушка получила серьезные травмы.

Пролетев несколько метров, девушка ударилась о твердую поверхность арены цирка и потеряла сознание. Артисты прервали выступление и тут же вызвали скорую. Позже, как сообщается, она пришла в себя.

Сейчас гимнастка госпитализирована. По предварительной информации, она получила перелом лучевой кости справа и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гимнастки академии «Небесная грация» блестяще выступили на соревнованиях в Минске. Спортсменки забрали почти все золото Игр СНГ, на втором месте по количествую наград оказалась белорусская команда. Теперь они готовятся к турниру «Небесная грация» в Шанхае.