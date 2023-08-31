Путин провел совещание по развитию Красноярского края: главное

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Путин провел совещание по развитию Красноярского края

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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На встрече были обсуждены вопросы экологии и газификации региона. О чем еще шла речь?

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел большое совещание по развитию Красноярского края. Были подняты вопросы экологии, газификации, развития международного аэропорта Красноярска, а также продление федеральной трассы Москва — Владивосток.

«(Красноярский край. — Прим. ред.) один из ведущих экономических центров Сибири, это абсолютно точно. Регион с мощной добывающей и обрабатывающей индустрии с выгодным географическим положением и огромным потенциалом в социальной сфере, в образовании, в науке, в области туризма, транспорта, высоких технологий», — заявил российский лидер.

В Красноярском крае уже открыты 1200 месторождений полезных ископаемых, в том числе, платины. Здесь сосредоточены 70% запаса всего российского угля.

На Севере края крупнейшие в мире уникальные месторождения импактных алмазов. Это не драгоценные камни, а кристаллы, которые образовалась 36 миллионов лет назад при ударе метеорита. У них очень высокая прочность и они нужны не ювелирам, а бурильщикам. Также их применяют в обработке сверхтвердых материалов, в электронике и оборонной промышленности. Кроме того, регион занимает второе место в стране по лесным ресурсам. И именно здесь находится треть всех кедровых лесов страны.

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