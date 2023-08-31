Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы Джорджии, как следует из судебного документа.

Также он отказался присутствовать на заседании, которое суд в городе Атланте назначил на 6 сентября для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ.

«Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения… в открытом суде», — отмечается в документе.

В минувший понедельник Трампу и еще около 20 фигурантам были предъявлены обвинения в связи с заговором с целью фальсификации результатов выборов 2020 года в штате Джорджия. На сегодняшний день экс-главе США предъявлено в общей сложности 91 обвинительный приговор по четырем уголовным делам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп собрал больше $7 миллионов после тюремного фото.