Делает деньги на всем: Трамп собрал больше $7 млн после тюремного фото

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Трамп собрал более семи миллионов долларов после тюремного фото

Делает деньги на всем: Трамп собрал больше $7 млн после тюремного фото

Фото: www.globallookpress.com / Fulton County Sheriff's Office

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Тема:
Выборы президента США 2024

Черная реклама — тоже реклама. Поможет ли фотография из тюрьмы победить бизнесмену на выборах?

Почти каждому известно, что бывший президент США не только политик, но и талантливый бизнесмен. Экс-лидер Штатов после сдачи властям собрал на пожертвованиях более семи миллионов долларов.

Газета Politico сообщила, что только за пятницу бизнесмен собрал 4,18 миллиона долларов. Именно за этот день Трамп получил больше всего пожертвований на свою предвыборную кампанию.

Сбор средств проводится за счет продажи мерча с логотипом политика. И после того, как экс-президент сдался властям округа Флутон в штате Джорджия, в интернете началась продажа футболок, плакатов, наклеек с изображением бизнесмена из тюрьмы.

Товары имеют слоган «Никогда не сдавайся». Их цена составляет от 12 до 34 долларов. Штаб Трампа уже собрал более 20 миллионов на пожертвованиях.

Магшот бывшего президента за считанные часы облетел весь свет. Снимок стал первым кадром в истории, на котором глава США позирует не на светском мероприятие, а в роли преступника в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джой Байден оценил тюремное фото Дональда Трампа.

Тема:
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