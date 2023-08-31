Делала? Звезда «Универа» Самбурская рассказала правду о ринопластике

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Актриса Настасья Самбурская опровергла слухи о ринопластике

Делала? Звезда «Универа» Самбурская рассказала правду о ринопластике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость опубликовала десять фактов о своей жизни. Интересная информация про нос там тоже была.

Актриса Настасья Самбурская раскрыла правду о своем идеальном носе. В своей социальной сети она ответила на слухи о сделанной ей ринопластике.

Звезда «Универа» опубликовала десять фактов о себе, в которых рассказала, что любит пенку от молока и увлекается вязанием. Среди прочих пунктов нашелся и про пластические операции.

«Я не делала нос», — написала она.

Женщина также призналась, что не решилась бы прыгнуть с парашютом. Ей почему-то кажется, что при приземлении она обязательно переломает себе ноги. Да и в целом, наполнить жизнь экстримом она не стремится.

Недавно актриса рассказала подписчикам, что ее звали сниматься в разных реалити-шоу, однако она отказалась. По словам Настасьи, у нее нет потребности в том, чтобы есть тараканов и позорить себя на глазах у зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве.

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