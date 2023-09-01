Учеба у мастера: Михалков провел отбор будущих студентов своей киноакадемии

Эфирная новость 21 0

Никита Михалков провел отбор будущих слушателей своей киноакадемии

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Читайте нас в: Дзен Новости

Конкуренция довольно высокая — 20 человек на место.

Никита Михалков зажигает новые звезды. Оскароносный режиссер провел отбор студентов в свою Академию кинематографического и театрального искусства. Кто прошел — станет известно уже 1 сентября.

Претендентам пришлось изрядно постараться. По мнению мастера, одних басен и песен мало.

«У нас очень жесткий конкурс — более 500 заявок. У нас 20 человек на место. На третий тур прошло 34 человек. Поступят максимум 15, может быть, меньше», — рассказал Михалков.

Режиссер отметил, в этом году очень много заявок на поступление пришло от абитуриентов из стран СНГ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

4:49
В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
4:32
Миф о «пивных очках» разрушен: алкоголь не делает нас привлекательными
4:17
Дана Борисова однажды выгнала дочь на улицу во время запоя: «Я так ревела»
4:03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентября
4:00
Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: как по 1 сентября узнать погоду на зиму
3:50
Учеба у мастера: Михалков провел отбор будущих студентов своей киноакадемии

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России