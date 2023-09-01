Бывший Бородиной засветился с новой возлюбленной на Красной площади

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Курбан Омаров некоторое время находился в Дубае, где основал собственное агентство по продаже недвижимости, но недавно вернулся в Россию. Для чего?

Бывший Бородиной засветился с новой возлюбленной на Красной площади

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров — напомнил о себе после возвращения из Дубая с помощью фото с Красной площади. В кадре он предстал со своей девушкой Валерией.

Совместным снимком с избранницей предприниматель поделился в социальных сетях. Известно, что за границей предприниматель основал собственное агентство по продаже недвижимости. Его возвращение в Россию, видимо, обрадовало не всех.

Курбан Омаров на Красной площади со своей девушкой. Instagram* / zimamoscow

«Как скоро этот дубайский риелтор начнет сдавать двушки в Бирюлево?» — пишут хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Омаров довел до слез новую избранницу. В свое оправдание предприниматель заявил, что девушки должны чаще плакать, чтобы лучше справляться со своими эмоциями.

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