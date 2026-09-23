«Взрослые люди, сами разберутся»: Чеботина высказалась о разводе Стаса Михайлова

Певица Люся Чеботина отказалась комментировать развод Стаса и Инны Михайловых

Певица Люся Чеботина в интервью 5-tv.ru немногословно прокомментировала расставание народного артиста России Стаса Михайлова с женой Инной. По собственным словам, она предпочитает не вмешиваться в отношения других людей, даже если это коллега по цеху, с которым ее связывает совместное творчество.

«Честно, ну, их дело. Я в чужой храм со своим уставом не лезу. Главное, чтобы в мой храм никто не лез, вот я его оберегаю. А в чужой… Мне кажется, они взрослые люди, сами разберутся», — сказала певица.

В день рождения младшей дочери Марии Инна Михайлова опубликовала в соцсети пост: «Мы больше не вместе. Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда! Мы больше не вместе». В других публикациях она назвала мужа «человеком-фейком» и добавила эмодзи клоуна. Сам Стас не высказывался о ситуации публично.

Окружение пары подтвердило: разлад действительно произошел, супруги решили «пойти своими дорогами», сохранив дружеские отношения. Продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье, объяснил корреспонденту 5-tv.ru, что причина крайне заурядна — отношения изжили себя, хоть измен и не было.

В светской тусовке выдвигали и другую версию: Инна много лет участвовала в создании концертных шоу мужа, а в какой-то момент он доверился новой команде — возникло недопонимание. Важный нюанс: на тот момент официального развода не было, речь шла только о фактическом расставании.

Стас и Инна Михайловы были вместе около 20 лет, из них примерно 15 в браке. У пары двое общих дочерей — Иванна и Мария. У каждого также есть дети от предыдущих отношений: у Стаса — сын Никита и дочь Дарья, у Инны — сын Андрей и дочь Ева от брака с футболистом Андреем Канчельскисом.

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