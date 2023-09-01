Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову: что это значит
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Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Пособники киевского режима роют траншеи и противотанковые рвы. В работах задействована не только военная техника.
Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
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