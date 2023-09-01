Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову: что это значит

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 39 0

Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову

Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову: что это значит

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Пособники киевского режима роют траншеи и противотанковые рвы. В работах задействована не только военная техника.

Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

10:59
Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
10:53
«Был таким красавчиком»: изменения во внешности Андрея Губина
10:49
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
10:35
Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
10:28
Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову: что это значит
10:21
В Ленобласти двое пятиклассников зверски надругались над семилетним другом

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
В Беслане почтили память погибших при теракте в школе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России