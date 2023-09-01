«У меня болит»: Татьяна Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 1 192 0

Тарасова: я на каталке, потому что у меня болит нога

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru

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Легендарный тренер по фигурному катанию объяснила, почему она «на каталочке».

Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова посетила торжественную линейку своего внука по случаю Дня знаний. На мероприятии тренер присутствовал, сидя в инвалидной коляске. Как рассказала 5-tv.ru сама Татьяна Анатольевна, со здоровьем у нее все в порядке.

Татьяна Тарасова призналась, что ходит на линейки каждый год. Школа, где сначала учились два ее внука, а теперь один, ей очень нравится, там хороший педагогический состав и прогрессивная директор.

Что касается здоровья, с легендарным тренером по фигурному катанию, к счастью, все в порядке.

«Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — объяснила Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасова назвала скотиной того, кто начал писать фейки о ее госпитализации. 

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