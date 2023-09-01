«У меня болит»: Татьяна Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске

Легендарный тренер по фигурному катанию объяснила, почему она «на каталочке».

Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова посетила торжественную линейку своего внука по случаю Дня знаний. На мероприятии тренер присутствовал, сидя в инвалидной коляске. Как рассказала 5-tv.ru сама Татьяна Анатольевна, со здоровьем у нее все в порядке.

Татьяна Тарасова призналась, что ходит на линейки каждый год. Школа, где сначала учились два ее внука, а теперь один, ей очень нравится, там хороший педагогический состав и прогрессивная директор.

Что касается здоровья, с легендарным тренером по фигурному катанию, к счастью, все в порядке.

«Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — объяснила Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасова назвала скотиной того, кто начал писать фейки о ее госпитализации.