«У меня болит»: Татьяна Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске
Тарасова: я на каталке, потому что у меня болит нога
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru
Легендарный тренер по фигурному катанию объяснила, почему она «на каталочке».
Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова посетила торжественную линейку своего внука по случаю Дня знаний. На мероприятии тренер присутствовал, сидя в инвалидной коляске. Как рассказала 5-tv.ru сама Татьяна Анатольевна, со здоровьем у нее все в порядке.
Татьяна Тарасова призналась, что ходит на линейки каждый год. Школа, где сначала учились два ее внука, а теперь один, ей очень нравится, там хороший педагогический состав и прогрессивная директор.
Что касается здоровья, с легендарным тренером по фигурному катанию, к счастью, все в порядке.
«Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — объяснила Тарасова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасова назвала скотиной того, кто начал писать фейки о ее госпитализации.
Читайте также
51%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?