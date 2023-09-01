Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время

Такие меры нужны для усиления рубля. Как именно это поможет валюте?

Во время брифинга председатель Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что снижение ключевой ставки маловероятно. Ее слова цитируют «Известия».

«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года — начале прошлого», — сказала глава регулятора.

Она подчеркнула, что снижение ключевой ставки возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.

При этом Центральный банк России на заседании в сентябре, возможно, снова поднимет ключевую ставку. Глава регулятора отметила, что это необходимо для приведения рубля в стабильное состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центральный банк России внес в реестр новую международную платежную систему под названием Kwikpay.

Через нее можно будет делать переводы в страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран.